sixx 15:35 bis 16:30 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Das Böse in mir USA 2001 2016-10-28 06:10 Merken Cole erscheint während der Hochzeitsvorbereitungen von Piper und Leo und will Phoebe wieder zurückgewinnen. Währenddessen muss Prue feststellen, dass sie einen Dämon datet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Brian Krause (Leo) Julian McMahon (Cole) Chad Willett (Justin Harper) Una Damon (Dantalian) Originaltitel: Charmed Regie: Chris Long Drehbuch: William Schmidt Kamera: Rick F. Gunter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12