sixx 11:25 bis 12:15 Comedyserie Desperate Housewives Ein kleiner Gefallen USA 2006 Merken Gabrielle kann nach ihrem Sturz keine Kinder mehr bekommen, doch Carlos will nicht adoptieren. Als ihre Mutter sie besuchen kommt, hat sie eine absurde Idee: Sie bietet sich als Leihmutter an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Dahvi Waller Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12