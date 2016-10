sixx 05:30 bis 06:05 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Geheimnisvolle Zutaten USA 2002 16:9 Merken Buffy ist entsetzt, als sie bei ihrer Arbeit in einem Burger-Laden feststellen muss, dass es sich bei der besonderen Zutat im Fleisch um Menschenfleisch handelt. Bei ihren Recherchen trifft sie auf einen Dämon In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Emma Caulfield (Anya) Brent Hinkley (Manny) Elizabeth Anne Allen (Amy) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Nick Marck Drehbuch: Joss Whedon, Jane Espenson Kamera: Raymond Stella, Michael E. Gershman Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 6