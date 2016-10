RTL 21:15 bis 22:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Vergeltung D 2013 2016-10-27 01:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Staatsanwältin Schrankmann liefert ihre 16-jährige Tochter Heike-Maria bei der Autobahnpolizei zum Schülerpraktikum ab. Heike-Maria findet Polizeiarbeit eigentlich total blöd und langweilig, und scheut sich auch nicht, dies kund zu tun. Die junge Dame hat andere Pläne: Sie will es ihrer Mutter gleichtun und Staatsanwältin werden. Wenig später sind Ben und Semir mit Heike-Maria auf der Autobahn unterwegs und entsprechend genervt von dem Gehabe der Praktikantin. Als vor ihnen ein Van die Spur wechselt, ohne den Blinker zu setzten, nötigt Heike-Maria die Polizisten, den "Verkehrssünder" zur Rede zu stellen. Doch als die Helden den Van stoppen wollen, gibt der Fahrer plötzlich Gas und haut ab. Es kommt zu einer furiosen Verfolgungsjagd, bei der Schrankmanns Tochter erfährt, was richtige Polizeiarbeit ist. Doch als die drei den Van schließlich stellen, kommen sie einem Verbrechen auf die Spur, das ihnen den Atem stocken lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katja Woywood (Kim Krüger) Katrin Heß (Jenny Dorn) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Robert Kurvin (Hartmund Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Ralf Ruland, Andreas Schmitz