Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Der Ernst des Lebens D 2015 Gerade frisch von der Polizeischule ist Finn Bartels schon seit einigen Wochen Teil der Autobahnpolizei. Doch schnell gerät er in einen schweren Gewissenskonflikt seinem neuen Team gegenüber: Seine kleine Schwester wird vor seinen Augen von üblen Drogendealern angeschossen. Angeblich habe sie auch mit Drogen gedealt und war damit als Konkurrentin ein Dorn im Auge. Auf dem Weg zum Krankenhaus findet Finn einen Beutel voller Amphetamin-Tabletten bei ihr - ein Schülerdoping. Um seine Schwester zu schützen, verschweigt er seinen Fund vor seinen Kollegen Semir und Paul und ermittelt auf eigene Faust. Ein schwerer Fehler, der kurz ihn darauf in Lebensgefahr bringt. Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Katja Woywood (Kim Krüger) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Kathrin Heß (Jenny Dorn) Lion Wasczyk (Finn Bartels) Regie: Franco Tozza, Nico Zavelberg, Kai Meyer-Ricks, Ralph Polinski Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff