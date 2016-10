Hessen 03:35 bis 04:05 Magazin Hauptsache Kultur Das aktuelle Kulturmagazin Ab in den Westen - warum Gießen für viele Ostdeutsche zum "Tor zur Freiheit" wurde / Von Überheblichkeit und Größenwahn - Der Spielfilm "Dead Man Working" wirft einen Blick in die Frankfurter Finanzwelt / Helmut Brinckmanns "Hommage à Darmstadt" - Kann das weg? Christian Saehrendt ermittelt / Von Äppler und Süßgespritztem - die ungeschriebenen Gesetze der Frankfurter Apfelweinkultur / "Cool bleiben, aber nicht kalt sein" - der Hanauer Pressefotograf Kai Pfaffenbach D 2016 2016-10-30 09:25 Live TV Merken Ab in den Westen - warum Gießen für viele Ostdeutsche zum "Tor zur Freiheit" wurde: Gießen ist die siebtgrößte Stadt Hessens, und wer schon mal dort war oder dort wohnt, der weiß, dass die Universitätsstadt an der Lahn seit Ende des Zweiten Weltkriegs für viele Menschen zum Sehnsuchtsort geworden ist. Denn hier wurden nach 1946 über 900.000 Ostdeutsche als Übersiedler, illegale Grenzgänger oder freigekaufte politische Häftlinge bis zum Fall der Mauer aufgenommen und versorgt, bis sie weiter in die anderen Bundesländer verteilt wurden. 1963, nach dem Bau der Mauer, wurde das Gießener Lager zum Zentralen "Bundesnotaufnahmelager" für alle Flüchtlinge aus der DDR ernannt. Jetzt hat sich erstmals eine Historikerin intensiv mit der Geschichte dieses besonderen Flüchtlingslagers befasst. Jeannette van Laak, selbst gebürtig aus der DDR, analysierte dabei die Lebensgeschichten und Aufnahmeerfahrungen von DDR-Zuwanderern im Gießener Lager: Wie haben sie das Lager erlebt, wie viel Kraft hat es gekostet, alles hinter sich zu lassen, und wie war der Neubeginn? War Gießen für sie wirklich ein "Sehnsuchtsort"? Und welche Parallelen gibt es zu heute? Denn seit Anfang der Neunziger Jahre dient das Gießener Lager als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus aller Welt. "hauptsache kultur" hat sich mit Jeannette van Laak getroffen und auch mit einer ehemaligen DDR-Übersiedlerin. Nach über 40 Jahren besucht sie das Notaufnahmelager zum ersten Mal wieder. Bericht: Juliane Hipp Von Überheblichkeit und Größenwahn - Der Spielfilm "Dead Man Working" wirft einen Blick in die Frankfurter Finanzwelt: Sie arbeiten mitten in der Stadt und doch in einer Parallelwelt: Banker, die unter extremem Druck stehen, mit Milliarden jonglieren und für Meetings rund um die Welt fliegen. Der vom Hessischen Rundfunk produzierte Spielfilm "Dead Man Working" schaut hinter die Fassaden der verspiegelten Bankentürme. Investmentbanker Jochen Walther (Wolfram Koch) ist ein Star der Branche und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch plötzlich stürzt er sich für alle überraschend vom Dach eines Hochhauses. War es Selbstmord oder doch Mord? Sein Assistent Tom Slezak (gespielt von Newcomer Benjamin Lillie) will das aufklären - und gerät immer tiefer in die korrupten Machenschaften der "Bank der Deutschen". Mit seiner erfolgreichen Dokumentation "Master of the Universe" hat Regisseur Marc Bauder bereits Einblicke in die Mechanismen der Finanzbranche gegeben. Mit "Dead Man Working" vertieft er das heikle Thema nun fiktional. Doch auch dieser Film basiert auf realen Ereignissen. Im Rahmen der ARD- Themenwoche "Zukunft der Arbeit" wird der Film am 2. November um 20.15 im Ersten gesendet. Bericht: Lisa Landau Helmut Brinckmanns "Hommage à Darmstadt" - Kann das weg? Christian Saehrendt ermittelt: Eine Ehrung für eine ganze Stadt - das sollte ein Kunstwerk des Bildhauers Helmut Brinckmann sein. Die Wahl fiel auf Darmstadt, die hessische Stadt, in der er viele Jahre lebte. Seit 1980 steht nun Brinckmanns Skulptur mit dem Titel "Hommage à Darmstadt" vor dem Hauptbahnhof. Doch wie sieht eine Hommage für eine Stadt in Skulpturform eigentlich aus? Alles in allem eine massive, eher klobige Form, die latent an einen Meteoriten erinnert. Und es scheint, als würde sich Darmstadt über die Ehrung nicht mehr so recht freuen. Die Skulptur sieht inzwischen etwas mitgenommen aus, ist verwittert und teilweise zerstört. Doch dahinter könnte auch etwas ganz anderes stecken. Kunstermittler Christian Saehrendt geht diesem neuen Fall auf den Grund. Ist das Kunst? Oder kann das weg? Bericht: Tanja Küchle Von Äppler und Süßgespritztem - die ungeschriebenen Gesetze der Frankfurter Apfelweinkultur: Apfelwein - als das hessische Nationalgetränk wird er gerne auch bezeichnet. Und zweifellos machen die Frankfurter ums Stöffche riesiges Aufheben: Es gibt zahlreiche ungeschriebene Gesetze, die Besucher einer Apfelweinwirtschaft unbedingt beachten sollten: Zum Beispiel kommt der Ebbelwoi zunächst in den Bembel, vo In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Hauptsache Kultur

