Hessen 13:05 bis 14:35 Drama Vater aus Liebe D 2008 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Wirtschaftsanwältin Christine Arnold besucht ihre alte Freundin Judith, die sich vor kurzem von ihrem langjährigen Lebensgefährten Felix getrennt hat. Aus dieser Beziehung stammt ein gemeinsamer Sohn, Marco, den Felix über alles liebt. Auch der kleine Marco hängt sehr an seinem Vater. Judith ärgert sich oft über Felix' Unzuverlässigkeit. Nach einem eigentlich harmlosen Fahrradunfall will sie ihrem Ex den Umgang mit seinem Sohn verbieten lassen. Vergeblich versucht Christine, zwischen den zerstrittenen Eltern zu vermitteln - und gerät dabei zusehends selbst zwischen die Fronten. Als sich dann auch noch herausstellt, dass Felix in Wahrheit gar nicht Marcos leiblicher Vater ist, spitzt sich der Konflikt zu. - "Vater aus Liebe" ist ein packendes Familiendrama. In den Hauptrollen sind Bettina Kupfer, Tina Ruland und Uwe Bohm zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Kupfer (Christine Arnold) Tina Ruland (Judith Kindler) Uwe Bohm (Felix Bergmann) Jonas Hämmerle (Marco Kindler) Michael Degen (Dr. Peter Arnold) Ralph Misske (Georg Klinghammer) Barbara Focke (Klara Hohmeyer) Originaltitel: Vater aus Liebe Regie: Imogen Kimmel Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Guntram Franke Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6