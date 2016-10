Hessen 07:40 bis 08:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 735 Nicht mit mir D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Durch die Kunstfehlerklage von Kris Haas sind die Zukunftspläne von Dr. Philipp Brentano und Arzu plötzlich Schall und Rauch. Dr. Brentano hat bereits gekündigt, um mit seiner Familie nach Norwegen auszuwandern. An Philipps letztem Arbeitstag in der Sachsenklinik taucht ausgerechnet Kris mit Schmerzen und Fieber in der Notaufnahme auf. Philipp stellt eine beginnende Blutvergiftung fest und muss Kris klarmachen, dass sein Arm nach der Wundheilung sehr wahrscheinlich nicht mehr voll funktionsfähig sein wird. Da es sein letzter Dienst ist, muss Philipp den Patienten an Dr. Roland Heilmann übergeben. Kris fleht den Klinikleiter an, alles für ihn zu tun. Doch Roland bestätigt Philipps Prognose. Als sich Kris' Zustand weiter verschlechtert, droht tatsächlich die Amputation seines Arms. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Weniger (Sylvia Haas) Tom Mikulla (Simon Haas) Leonard Scholz (Oskar Brentano) Moritz Franz Pötzsch (Max Brentano) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frauke Thielecke Drehbuch: Andreas Püschel Kamera: Bernhard Wagner, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

