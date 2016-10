Hessen 05:25 bis 05:50 Trickserie Der kleine Prinz Der Planet der Riesen (2) F, D 2010 Untertitel Live TV Merken Der kleine Prinz und Fuchs beschließen, zu Talamus hoch in den Organismus-Kopf zu gehen und mit ihm zu sprechen. Der Weg ist beschwerlich, nur mit letzter Kraft erreichen die Freunde den Kopf des Planeten. Talamus lässt sich nur schwer von seinem Liebeskummer ablenken, doch bevor der Planet an Talamus' Pflichtvergessenheit zugrunde geht, führen der kleine Prinz und Fuchs Talamus und Natura zusammen und bringen mit der Hilfe von Talamus den Planeten-Organismus wieder in Ordnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Prinz