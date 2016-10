VOX 03:05 bis 04:55 Actionfilm Blade USA 1998 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Während der Schwangerschaft wird eine junge Frau Opfer eines Vampirs. Niemand kann sie retten, ihr Baby hingegen überlebt den Überfall. Eric kommt als "Daywalker" zur Welt. Er ist ein Hybrid aus Mensch und Vampir, ist so stark wie die Blutsauger und giert wie sie nach dem menschlichen Lebenssaft. Sein Vorteil: Er teilt nicht die Schwächen gewöhnlicher Vampire, die weder Sonnenlicht noch Knoblauch oder Silber vertragen. Um den Mord an seiner Mutter zu rächen, will Blade, wie er sich jetzt nennt, die Spezies der Vampire für immer vernichten. Sein erbitterter Feind ist Deacon Frost, der nach der Weltherrschaft strebt und dafür eine Blutgottheit namens La Magra zum Leben erwecken will. Schafft er das, ist die Menschheit verloren. Auf Blade wartet die schwerste Aufgabe seines Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Blade / Eric Brooks) Stephen Dorff (Deacon Frost) Kris Kristofferson (Abraham Whistler) N'Bushe Wright (Dr. Karen Jenson) Donal Logue (Quinn) Udo Kier (Dragonetti) Traci Lords (Racquel) Originaltitel: Blade Regie: Stephen Norrington Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Theo van de Sande Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18

