VOX 01:10 bis 03:05 SciFi-Film Iron Man 2 USA 2010 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Tony Stark, der es als Waffenfabrikant bis zum Multimillionär gebracht hat, verlautbart vor laufenden Kameras, dass er der Mann hinter der Maske des Superhelden namens "Iron Man" ist. Die Fernsehbilder seines spektakulären Geständnisses gehen sofort um die Welt - und flimmern auch über die Bildschirme in der russischen Hauptstadt Moskau. Dort sieht Ivan Vanko damit endlich die langersehnte Chance gekommen, um seinen Rachedurst zu stillen. Doch auch im eigenen Land wird für den eisernen Mann, dessen wahre Identität nun gelüftet ist, die Luft immer dünner: Schon bald heften sich Waffenlobbyisten und Regierungsvertreter an seine Fersen, die das Geheimnis seiner Superkräfte für ihre Zwecke nutzen möchten - und dazu auch bereit sind, über Leichen zu gehen. Stark, der um jeden Preis verhindern will, dass die Iron-Man-Technologie in die falschen Hände gerät, muss außerdem erkennen, dass auch scheinbar Verbündete ein zwielichtiges Spiel treiben. Nicht nur sein Freund beim US-Militär, Colonel James Rhodes, erwartet, in die geheime Formel zur Entwicklung eines Iron-Man-Anzugs für die Streitkräfte eingeweiht zu werden - auch seine attraktive neue Assistentin entpuppt sich plötzlich als spitzelnde Undercover-Agentin. Zu allem Überfluss hat Tony Stark das Gefühl, dass der Arc-Reaktor in seiner Brust sein Blut langsam aber sicher zu vergiften scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) Don Cheadle (Lt. Col. James 'Rhodey' Rhodes) Scarlett Johansson (Nathalie Rushman/Natasha Romanoff/Black Widow) Mickey Rourke (Ivan Vanko/Whiplash) Sam Rockwell (Justin Hammer) Samuel L. Jackson (Nick Fury) Originaltitel: Iron Man 2 Regie: Jon Favreau Drehbuch: Justin Theroux Kamera: Matthew Libatique Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12