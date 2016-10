Super RTL 23:15 bis 00:20 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Familie Schäferbarthold vs. Kortekamp D 2009 Stereo HDTV Live TV Merken In Dörentrup liegen die Nerven der Nachbarsfamilien S. und K. blank. Vergangen und vergessen ist die Zeit, in der sich Klaus S. und Guido K. beim Bau ihrer Häuser halfen. Seit fünf Jahren herrscht ein zermürbender Nervenkrieg, der beiden Familien gehörig zu schaffen macht. Die Feindschaft begann, als Klaus S. seinen Zaun mit einer Farbspritze lackierte und dabei das Auto und die Mülltonne der Ks. gleich mit. 2006 will Klaus S. einen Schwimmteich bauen und stellt dabei fest, dass der Kaninchenstall der Familie K. 1,50 Meter über die Grenze auf sein Grundstück ragt. Verärgert über diese Unverschämtheit leitet er ein Verfahren ein und Familie K. muss daraufhin zurück bauen. Aus Wut darüber lassen die Ks. ihr Grundstück nachmessen und kommen zu dem Ergebnis, dass ein Grundstein zu ihren Ungunsten versetzt worden ist. Die Familie vermutet hinter dem Vorfall natürlich ihre verhassten Nachbarn und damit nimmt der aufreibende Krieg um die Grundstücksgrenze seinen Lauf. Als Klaus S. 2007 mit der Kettensäge anrückt, um einige Bäume im "Grenzgebiet" zu fällen, erreicht der Streit seinen Höhepunkt. Lautstark und mit vollem Körpereinsatz verteidigt Birgit K. 'ihre Bäume'. Das lässt sich ihr Nachbar natürlich nicht gefallen und rückt mit der Kettensäge vor. Dafür erntet er prompt eine schallende Ohrfeige. So geht es nun seit Jahren ständig hin und her. Wann immer einer der unerbittlichen Feinde den anderen zu Gesicht bekommt, fliegen heftige Beleidigungen über den Gartenzaun und es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den einst so guten Nachbarn. Ein Zustand, den Mediator Ernst Andreas Kolb ändern will. Kann Ernst Andreas Kolb es nach den schweren Auseinandersetzungen und üblen Beschimpfungen zwischen den Familien wirklich schaffen, den Streit zu schlichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit