Angelo! Die Liste / Mach' schneller! / Fieber CDN, F, GB 2010 1. Geschichte: Die Mädels hüten die Liste mit den beliebtesten Jungs wie ihren Augapfel. Da packt Monica die Liste versehentlich in Manettis Spind. Jetzt soll Angelo den Mädels bei der "Listen-Rückholaktion" helfen. Doch es ist gar nicht so einfach, Manetti auszutricksen... 2. Geschichte: Jeden Morgen braucht Elena endlos lange im Bad. So schafft es Angelo nie, sich noch zu duschen. Das muss anders werden, beschließt er. Und so überlegt Angelo, wie er seine Schwester zügig aus dem Bad locken kann. Da hat er eine geniale Idee: Er lässt ihr Handy klingeln... 3. Geschichte: Das ist ziemlich blöd! Heute führt Ollie Van Dunk seinen großen Stunt vor und ausgerechnet jetzt muss Angelo krank werden. Da er weiß, dass ihn seine Mutter nicht zu der Vorführung gehen lässt, wenn er heute in der Schule fehlt, quält er sich krank in den Unterricht. Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6