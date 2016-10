Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Affenalarm auf Madagaskar! CDN, USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Auf Madagaskar entdeckt die kleine Patricia ein Bambuslemuren-Pärchen mit einem wenige Tage alten Jungtier. Da sie ein Mitglied des weltweiten Wildlife-Kids-Clubs ist, erkennt sie, dass es sich um extrem seltene Goldene Bambuslemuren handelt, und berichtet deshalb dem Wild Team von ihrer Entdeckung. Obwohl sie Madagaskar gerade verlassen wollten, können sich Chris und Martin so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen und kehren um. Sie ahnen nicht, dass Donita Donata sie beobachtet und auf der Suche nach einem pelzigen Accessoire für ein goldenes Abendkleid ist. Der kleine Bambuslemur gefällt ihr auf Anhieb, also entführt sie ihn und stellt das Wild Team vor die Wahl: Wollen sie nur dieses eine Jungtier retten oder alle Lemuren, die auf der Insel leben? Die werden nämlich von einer Affeninvasion heimgesucht, die Donita als Ablenkungsmanöver eingefädelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6