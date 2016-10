Super RTL 13:25 bis 13:55 Trickserie Ninjago - Luftpiraten Folge: 56 Ronan auf Ninja-Suche USA, DK, CDN, SIN 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Die Polizei bittet Ronin um Hilfe, um die Ninja zu finden, die auf der Flucht sind. Misako wurde gefangen genommen und wird von Nadakhan verhört, der zugibt, dass er Wu in dem Teekessel gesperrt hat. Indes versuchen die anderen Ninja, mehr über ihren möglichen neuen Feind in Erfahrung zu bringen. Sie begehen jedoch einen Fehler, als sie sich aufteilen, denn so sind sie leichte Beute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6