Angelo! Der Geburtstags-Plan / Der Projekttag / Das geheime Päckchen CDN, F, GB 2010 1. Geschichte: Manetti will seinen Geburtstag im Freizeitpark feiern. Das gefällt Angelo, Lola und Sherwood gar nicht. Denn im Freizeitpark wird Manetti seine Chef-Rolle ausnutzen. Also muss die Feier verhindert werden. Aber wie? 2. Geschichte: Projektwoche in der Schule. Angelos Vater ist eingeladen worden, um einen Vortrag zu halten. Das findet Angelo überhaupt nicht gut, denn Dad ist in seinen Augen der langweiligste Mensch der Welt. Wie kann man ihn nur von der Schule fern halten? 3. Geschichte: Elena hat in ihrem Zimmer ein Päckchen versteckt. Was ist da nur drin? Angelo platzt fast vor Neugierde, also muss er schleunigst das Zimmer von Elena durchsuchen. Und dabei findet er so einiges - auch Elenas Tagebuch. Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6