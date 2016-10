Super RTL 09:45 bis 10:00 Trickserie Thomas & seine Freunde Wie viele Räder sind am besten? GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Der Herzog und die Herzogin sind zu einer Geburtstagsfeier auf Schloss Callan eingeladen. Eigentlich soll Spencer sie dort hinbringen, aber ihm bricht ein Ventil. Deshalb übernimmt Thomas, doch auch er muss halten, weil ein Baumstamm die Gleise versperrt. Bertie übernimmt und hat prompt einen Platten. Was für ein Glück, dass genau in dem Augenblick der dünne Kontrolleur auf seinem Fahrrad vorbeifährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Thomas the Tank Engine & Friends Regie: Don Spencer Drehbuch: Lee Pressman, Andrew Brenner Musik: Robert Hartshorne

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 111 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 81 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 51 Min.