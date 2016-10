Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Häschenkarotten / Caillou marschiert / Wer macht Muuh? / Das Quietschmonster / Die Spieldose CDN 2010 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Das ist ja ein Ding! Ein kleines weißes Häschen hat die Möhren gegessen, die Caillou und Rosie für ein Picknick zur Seite gelegt hatten. Als sie sich draußen auf die Suche nach dem Häschen machen, stellen sie fest, dass es kein wildes Häschen ist, sondern Mr. Hinkles Schwester gehört. 2. Geschichte: Als Caillou Clementine besucht, ist er beeindruckt davon, wie toll Billy auf seiner Tuba spielt. Caillou und Clementine basteln sich ihre eigenen Instrumente und zusammen marschiert die "Band" durchs Haus. 3. Geschichte: Caillou und seine Familie machen einen Ausflug mit dem Wagen. Caillou findet die Fahrt langweilig, weil er nicht spielen kann. Spannend wird es erst, als sie ein Picknick neben einer Kuhwiese einlegen. 4. Geschichte: Eines Abends hört Caillou ein merkwürdiges Geräusch. Woher kommt es? Er sucht in allen Zimmern, bis er schließlich im Keller auf Gilbert stößt, der mit einer Quietschepuppe spielt. 5. Geschichte: Auf dem Speicher findet Mami einen alten Teddybär und eine Musikbox. Mit einem Tuch verwandelt Mami den Teddybären in einen Piraten-Teddy. Caillou ist ganz begeistert. Rosie bekommt die Musikbox zum Spielen. Bis Caillou entdeckt, dass die Box noch intakt ist. Plötzlich will er lieber die Musikbox haben. Können sich Caillou und Rosie einigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

