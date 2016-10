Super RTL 05:45 bis 06:00 Trickserie Chuggington - Die Loks sind los! Lukas, der Fehleraufspürer GB 2010 Stereo Live TV Merken In Chuggington wird ein Fehlersuchgerät eingesetzt, um eventuelle Schäden an den Loks zu finden. Aber das Gerät ist nicht in Ordnung, es zeigt Schäden an, wo keine sind und übersieht Defekte. Schließlich entgleist Bastian sogar. Lukas will das Fehlersuchgerät ersetzen. Er findet jedoch bei allen Loks etwas zu bemängeln und somit herrscht Stillstand in Chuggington: Alle stehen vor der Werkstatt und warten darauf, dass der Schaden behoben wird. Fee setzt Lukas außer Gefecht, um das Chaos zu entwirren. Dieser hat jedoch nun die Idee, ein sprechendes Fehlersuchgerät zu entwickeln, damit Fee entlastet wird. Eddie und Dr. Ling nehmen den Vorschlag begeistert auf und machen sich an die Arbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chuggington Regie: Sarah Ball