Disney Cinemagic 03:30 bis 04:55 Komödie Deine, meine, unsere Kinder USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Carrie ist eine junge Witwe mit vier Kindern, die gleichzeitig aber auch eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Seit einem Jahr trifft sie sich mit dem Schreiner Jim, der ebenfalls Vater von vier Kindern und Besitzer eines Hundes ist. Als die beiden - ohne ihre Kinder - einige Tage in Las Vegas verbringen, entschließen sie spontan, vor den Traualtar zu treten; ihre Kinder erfahren von der Hochzeit ihrer Eltern durch die lokale Presse. Das erste Treffen der neuen Großfamilie findet auf neutralem Grunde statt, und es wird für die Erwachsenen nicht einfach sein, den Haufen zu bändigen, denn sie haben es mehr oder weniger aufeinander abgesehen - im Positiven wie im Negativen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josie Bissett (Carrie Lewellyn) Rob Estes (Jim Barber) Lyndsy Fonseca (Sandy Barber) Ephraim Ellis (Jeff Barber) Martha MacIsaac (Moira Lewellyn) Fraser McGregor (Andrew Barber) Clare Stone (Lily Barber) Originaltitel: I Do, They Don't Regie: Steven Robman Drehbuch: Stu Krieger Kamera: Michael Storey Musik: Lawrence Shragge

