Disney Cinemagic 18:55 bis 20:15 Trickfilm Tierisch wild USA, CDN 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sehnsüchtig lauscht Teenager-Löwe Ryan im New Yorker Zoo den spannenden Dschungel-Geschichten seines Vaters Samson. Wie gerne würde er selbst einmal den Duft der großen weiten Welt schnuppern! Ein Wunsch, der schneller in Erfüllung geht, als ihm lieb ist, denn eines Nachts wird er versehentlich in die afrikanische Wildnis verfrachtet. Unterstützt von seinen besten Freunden - dem Koala Nigel, dem Eichhörnchen Benny und der schlagkräftigen Giraffendame Bridget sowie der Anaconda Larry - startet Samson eine halsbrecherische Rettungsaktion quer durch das wilde New York hinein in die Wildnis. Sehnsüchtig lauscht Teenager-Löwe Ryan im New Yorker Zoo den spannenden Dschungel-Geschichten seines Vaters Samson. Wie gerne würde er selbst einmal den Duft der großen weiten Welt schnuppern! Ein Wunsch, der schneller in Erfüllung geht, als ihm lieb ist, denn eines Nachts wird er versehentlich in die afrikanische Wildnis verfrachtet. Unterstützt von seinen besten Freunden - dem mürrischen Koala Nigel, dem gewitzten Eichhörnchen Benny und der schlagkräftigen Giraffendame Bridget sowie der Anaconda Larry - startet Samson eine halsbrecherische Rettungsaktion quer durch das wilde New York hinein in die Wildnis . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Samson (Martin Umbach) Nigel (Lutz Schnell) Ryan (Raban Bieling) Originaltitel: The Wild Regie: Steve 'Spaz' Williams Drehbuch: Mark Gibson, Philip Halprin, Ed Decter, John J. Strauss Musik: Alan Silvestri