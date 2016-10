Disney Cinemagic 05:10 bis 06:35 Familienfilm Das Dreizehnte Jahr USA 1999 Nach einer Vorlage von Jenny Arata Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken An Codys 13. Geburtstag ist die Welt noch in Ordnung: Im Schwimmen ist er einsame Spitze, ein Mädchen namens Sam ist in ihn verknallt und seine Eltern unterstützen ihn. Doch dann gehen Veränderungen mit ihm vor, die anderen Teenagern erspart bleiben. Denn statt Pickel und Flaumbart sprießen bei Cody Griffin Schuppen und Schwimmflossen. Während er versucht, diese Symptome vor seiner Familie und den Schulfreunden zu verstecken, sucht er verzweifelt nach einer Erklärung für die Metamorphose zum Meerjüngling. Dabei hilft ihm Jess, der geistig zurückgebliebene Sohn eines örtlichen Fischers. Gemeinsam erforschen sie Codys Vergangenheit und Herkunft und stoßen dabei auf das streng gehütete Geheimnis von Codys Mutter. Sharon Griffin hat sich aus Liebe zu Codys Vater von einer Meerjungfrau in einen Menschen verwandelt und bei ihrem Sohn scheint sich der Prozeß nun umzukehren. Doch das ist nicht die einzige erschütternde Erfahrung, die der 13jährige macht: Wer Schuppen und Schwimmflossen hat, also anders ist als die anderen, merkt sehr schnell, wer seine wahren Freunde sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chez Starbuck (Cody Griffin) Justin Jon Ross (Jess Wheatley) Courtnee Draper (Sam) Tim Redwine (Sean Marshall) Brent Briscoe (Big John Wheatley) Dave Coulier (Whit Griffin) Lisa Stahl Sullivan (Sharon Griffin) Originaltitel: The Thirteenth Year Regie: Duwayne Dunham Drehbuch: Jenny Arata, Robert L. Baird, Kelly Senecal, Jenny Arata Kamera: Michael Slovis Musik: Phil Marshall