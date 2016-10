SAT.1 Emotions 19:30 bis 20:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 48 D 2010 2016-10-28 10:05 16:9 HDTV Merken Tony beichtet der verblüfften Lena, dass er seine Krankheit nur vorgetäuscht habe und sagt die Hochzeit ab. Lena glaubt ihm allerdings kein Wort und will mit ihm wie geplant vor den Altar treten. David beschließt, in Toms Landhaus zu bleiben, bis die Hochzeit vorbei ist. Schließlich fasst David den Entschluss, die Trauung zu verhindern und setzt sich in sein Auto - doch der Wagen springt nicht an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer