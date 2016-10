SAT.1 Emotions 15:40 bis 16:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 192 D 2012 2016-10-28 08:35 16:9 HDTV Merken Laura nimmt Daniels Heiratsantrag an - doch sie zögert, ihrer Mutter Saskia die frohe Nachricht von ihrer Verlobung zu überbringen. Saskia merkt, dass sie immer tiefere Gefühle für Conrad entwickelt - genau das wollte sie jedoch nicht! Stefan lernt den Referendar seiner Tochter kennen: Joachim Fuchs leidet unter dem Tourette-Syndrom und seine Zukunft als Lehrer ist dadurch gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers