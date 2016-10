SAT.1 Emotions 21:45 bis 22:30 Krimiserie Der letzte Bulle Das Killer-Alphabet D 2012 2016-10-27 01:30 16:9 HDTV Merken In der Volkshochschule Essen wird die Kursleiterin Carola Seehagen erstochen aufgefunden. Carola war Leiterin des Anfängerkurses für Analphabeten, an dem auch die alleinerziehende Mutter Susi Zinsmeister teilnahm. Mick und Andreas finden heraus, dass Carola mit deren Leistung nicht zufrieden war und ihr deshalb keine Kursbescheinigung ausstellen wollte. Für Susi hätte das katastrophale Folgen gehabt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi) Heike Thiem-Schneider (Carola Seehagen) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Katja Töner Kamera: Patrick Kaethner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6