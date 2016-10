SAT.1 Emotions 09:35 bis 10:00 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 51 D 2005 16:9 Merken David hält Max' Vorschlag, Lisa emotional einzulullen, für abwegig. Richard erklärt auf einer außerordentlichen Sitzung des Vorstands, dass Davids Art, die Geschäfte zu führen, keinen Gewinn abwerfen könne, und Hugo sieht bereits die Produktion seiner neuen Kollektion in Gefahr. David versucht, ihn zu beruhigen und wieder für sich zu gewinnen, aber auch er weiß, dass er einmal mehr ein zu großes Risiko eingegangen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Joris Hermans

