RTL Plus 23:20 bis 00:05 Krimiserie Quincy Tödliche Fürsorge USA 1983 Die Brüder Jeff und Christopher Rayano leben in Green Springs, einem Heim für schwer erziehbare Kinder. Nachdem der siebenjährige Christopher vom Leiter des Heims, George Ward, als "Erziehungsmaßnahme" in einen Käfig gesperrt wird, stirbt er. Todesursache: Salmonellenvergiftung. Dr. Curtis und Dr. Quincy untersuchen den Fall genauer und kommen dahinter, dass der Boden des Käfigs salmonellenverseucht ist, weil im Heim die Abflussrohre der Toiletten verstopft sind und das Abwasser in den Boden sickert. Daraufhin versuchen die Mediziner, eine Schließung des Heims zu erwirken. Von seiner Frau Emily erfährt Quincy von einem alternativen Projekt für schwer erziehbare Jugendliche. Danach sollen Kinder und Eltern unter Anleitung eines Therapeuten zuhause lernen, miteinander zu leben. Emily und Quincy gelingt es, Richter Whithers dazu zu bringen, dass Jeff wieder zu seinen Eltern darf. Der Junge leidet sehr unter dem Tod seines kleinen Bruders und den unkontrollierten Ausbrüchen seines Vaters, wenn dieser betrunken ist. Emily spricht mit den Rayanos und versucht ihnen bewusst zu machen, dass Jeffs Schwierigkeiten auch durch ihr Verhalten bedingt sind. Als Ed, Jeffs Vater, bei einer Bewerbung abgelehnt wird, kommt es zu Handgreiflichkeiten, bei denen Emily verletzt wird. Jeff läuft weg. Sollten alle Bemühungen umsonst gewesen sein? Als Ed nach einer Schlägerei in der Ausnüchterungszelle landet, knüpft Quincy sich den Mann vor... Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Anita Gillette (Emily) Pepper Martin (Ed Rayano) Michele Marsh (Virginia Rayano) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Williams Cairncross Drehbuch: David Karp, Neal J. Sperling, David Karp, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Glen A. Larson