RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Quincy Der dritte Musketier USA 1983 Merken In einem Privatkrankenhaus sterben innerhalb von kürzester Zeit zwei Neugeborene: Eines, weil das Krankenhaus die werdende Mutter wieder wegschickte, das andere unter den Händen einer Hebamme. Die betroffene Geburtshelferin Olivia Turner arbeitet seit einiger Zeit gemeinsam mit der Ärztin Dr. Reid aus dem Privatkrankenhaus an einem Vorsorgesystem, um den gefährlich hohen Einsatz von Medikamenten bei der Geburtshilfe zu reduzieren. Die Krankenhausleitung ist auf Grund der Vorkommnisse um den Ruf und den eigenen Profit besorgt und startet eine erbarmungslose Hetzkampagne gegen die Hebamme. Dr. Reid, die Olivia Turner schützen will, gerät darüber selbst unter Beschuss. Nur Gerichtsmediziner Quincy ist von der Unschuld der Hebamme überzeugt und kommt bei der Untersuchung eines der toten Babys zu überraschenden Erkenntnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Asten) Lynn Hamilton (Olivia Turner) Elizabeth Huddle (Dr. Kathryn Reid) Frank Birney (Asst. D.A. Horace Vale) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Sebastian Milito, Deborah Klugman, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Glen A. Larson

