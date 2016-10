RTL Plus 21:40 bis 22:30 Krimiserie Quincy Mord im Schnee USA 1983 Merken Quincy und Emily gehen auf Hochzeitsreise. Richter Blake hat den Flitterwöchnern seine Skihütte zur Verfügung gestellt. Als sie dort eintreffen, stellen sie verblüfft fest, dass sie nicht die einzigen Gäste sind. Die Staatsanwältin Liz McKenna, der Untersuchungsbeamte Ken Spruill, Herb Gleason und Blakes Frau Dorothy sind bereits anwesend. Dorothy selbst wusste nicht, dass noch andere Besucher erwartet wurden. Kurz darauf wird Richter Blake gefunden, erfroren in seinem Auto, das von einer Lawine begraben wurde. Quincy glaubt nicht an einen Unfall. Als wenig später auch Gleason tot aufgefunden wird, steht für ihn fest, dass jemand einen triftigen - und mörderischen - Grund hatte, das Zusammentreffen in der Skihütte zu organisieren. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, und wer sein nächstes Opfer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Lola Albright (Liz McKenna) Robert Alda (Ken Spruill) Ann Blyth (Dorothy Blake) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Mel Ferber Drehbuch: Lee Sheldon, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Glen A. Larson