RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann USA 2005 Stereo Merken San Francisco versinkt in Weihnachtsstimmung. In die allgemeine Fröhlichkeit mischt sich jedoch ein Mord an einem Polizisten. Um den Fall aufzuklären, schlüpft Monk sogar in ein Weihnachtsmann-Kostüm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Trevor Shores (Tommy) Rachael Harris (Cpl. Alice Westergren) Gill Gayle (Frank Prager) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: David Breckman Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12