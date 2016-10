Das Erste 03:45 bis 04:30 Show SchleichFernsehen extra D Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Live TV Merken Auch im Herbst trifft das Kabarett-Gespann Helmut Schleich und Uwe Steimle bei "SchleichFernsehen extra" wieder aufeinander. Für diese Sondersendung hat Helmut Schleich seinen sächsischen Kollegen Uwe Steimle eingeladen, um gemeinsam mit ihm bayerische Befindlichkeiten und Absonderlichkeiten zu ergründen. Ein Kabarett-Duell der Spitzenklasse, mit bunten und abwechslungsreichen Zuspielern, in denen von Bayern aus die Welt hinterfragt wird. Pointiert, satirisch und mit immenser Schärfe - Helmut Schleich ist ein Garant für ausgezeichnetes politisches Kabarett. Ob als Moderator, Politiker-Parodist oder in einer seiner verrückt-kuriosen Rollen - Helmut Schleich versteht es, mit beeindruckender Spielfreude die Gesellschaft aufs Korn zu nehmen. Uwe Steimle, der schrägste Kabarettist Sachsens, geht mit feiner Ironie und scharfzüngigen Pointen selbst den absurdesten Vorurteilen auf den Grund und erklärt auf charmante Weise ostdeutsche Eigenheiten. Ein bayerisch-sächsischer Freundschaftsabend, der politisches Kabarett in Bestform garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Helmut Schleich, Helmut Schleich, Uwe Steimle Originaltitel: SchleichFernsehen Extra

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 60 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 55 Min.