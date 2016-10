Das Erste 01:55 bis 03:45 Drama Die Stadt der Blinden BRA, CDN, J 2008 Nach dem Roman von José Saramago Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer namenlosen Millionenmetropole bricht von einem Tag auf den anderen eine Epidemie aus, die sämtliche Einwohner in kurzer Zeit erblinden lässt. Zunächst versucht die ratlose Regierung, der Situation Herr zu werden, indem sie die ersten Betroffenen in einer leerstehenden Nervenklinik interniert und mit Waffengewalt von der Außenwelt abschottet. Aus Angst vor Ansteckung werden die Erkrankten - bis auf gelegentliche Nahrungslieferungen - vollkommen sich selbst überlassen. Aber auch diese drastische Maßnahme nützt nichts: Die Epidemie breitet sich unaufhaltsam aus. Unter den Internierten befindet sich die Ehefrau (Julianne Moore) eines infizierten Arztes (Mark Ruffalo), die immun gegen die Krankheit zu sein scheint. Sie kann noch sehen, will ihren Mann jedoch nicht alleine lassen. Aus Furcht, aber auch aus taktischen Gründen, wahrt sie ihr Geheimnis. Mit der Einlieferung immer neuer Betroffener wird die Situation in der Klinik zusehends bedrohlicher. Verwahrlosung, Hunger, Krankheiten und Gewaltausbrüche führen zu einem anarchischen Zustand, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Schließlich versucht einer der Blinden (Gael García Bernal), sich mit roher Brutalität zum Herrscher über seine Leidensgenossen aufzuschwingen. Als die Lage immer weiter eskaliert, bleibt der sehenden Frau keine andere Wahl, als der Gewaltherrschaft ein Ende zu setzen. Halb apokalyptischer Thriller, halb sozialkritisches Drama, erzählt "Die Stadt der Blinden", nach dem Bestseller des Literaturnobelpreisträgers José Saramago, von einer Welt, die aus den Fugen gerät. Der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles, berühmt geworden durch den preisgekrönten Thriller "City of God", findet eine beklemmende Umsetzung für Saramagos finstere Gesellschaftsparabel, in der die Menschen mit ihrem Augenlicht gleichermaßen ihre Humanität zu verlieren drohen. Die Intensität der sich immer heftiger zuspitzenden Ereignisse geht unter die Haut, die dargestellte Gewalt führt in der Tradition von "Herr der Fliegen" die Brüchigkeit menschlicher Gemeinschaften und demokratischer Systeme vor Augen. Bewusst verzichtet Meirelles darauf, der Metropole seines Films einen Namen zu geben. "Die Stadt der Blinden" könnte überall sein. In den Hauptrollen laufen Julianne Moore, Mark Ruffalo und Gael García Bernal zu darstellerischer Höchstform auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Ehefrau des Arztes) Mark Ruffalo (Arzt) Alice Braga (Mädchen mit der dunklen Brille) Danny Glover (Mann mit Augenklappe) Gael García Bernal (Barkeeper) Yûsuke Iseya (Erster Blinder) Yoshino Kimura (Frau des ersten Blinden) Originaltitel: Blindness Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Don McKellar Kamera: Cesar Charlone Musik: Marco Antônio Guimarães Altersempfehlung: ab 12