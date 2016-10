Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord D 2016 2016-10-27 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Feen und Elfen



Ausgerechnet Island: Ganze zwei Morde müssen dort pro Jahr aufgeklärt werden; die egalitär gesinnten Insulaner neigen kaum zu Neid, Habgier und anderen Eigenschaften, die Menschen zu Mördern machen. Keine guten Voraussetzungen für einen Krimischauplatz. Andererseits bietet Islands raue Natur einfach zu tolle Kulissen, um die Insel beim internationalen Krimi-Donnerstag außen vor zu lassen.



Und der Glaube vieler Isländer an Fabelwesen ermöglicht Storys mit mystischem Touch. Die Hobby-Ermittlerin Solveig etwa glaubt fest an die Fabelwesen, ihre Darstellerin Franka Potente ist eher skeptisch: "Das entspricht mir persönlich gar nicht. Zu Solveig und zu Island passt es allerdings. Es war mein Eindruck dort, dass Feen, Elfen und Übersinnliches durchaus im Bereich des Möglichen liegen." Solveig, fröhlicher Single und Krimiautorin, ermittelt gern – zum Leidwesen der örtlichen Polizei.



Mit dem Gatten am Set



In deutschen Produktionen ist Franka Potente selten zu sehen, der Island-Krimi ist die erste seit fünf Jahren. Der Grund ist einfach: Ihre Familie lebt in Los Angeles, Drehs in Europa bedeuten Pendel-Stress für die Mutter zweier Töchter. Wie schön, dass in Island zumindest ihr Mann immer vor Ort war: Derek Richardson spielt Solveigs Bruder, einen Politiker. Im ersten Fall untersucht Solveig den Tod eines Jugendfreundes, unterstützt von dessen Bruder – Solveigs Jugendliebe Binni (Gastrolle für "Tatort"-Star Felix Klare). In Episode zwei am 3. November geht es um einen Fall, der wirklich nur in Island spielen kann: Die offizielle "Elfenbeaufragte", die sich um das Wohl der Naturgeister kümmern soll, wird ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franka Potente (Solveig Karlsdóttir) Joi Johannsson (Kommissar Finsen) Hildegard Schmahl (Margrét) Derek Richardson (Árni) Felix Klare (Binni) Ólafía Hrönn Jónsdóttir (Vala) Brynhildur Guðjónsdóttir (Linda) Originaltitel: Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord Regie: Till Endemann Drehbuch: Don Bohlinger, Nils-Morten Osburg Kamera: Lars R. Liebold Musik: Jens Grötzschel, Sóley