RTL Passion 21:45 bis 22:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-27 03:50 Philips Hoffnung, dass die Polizei den Betrüger bei der Übergabe des Kokains stellt, hat sich nicht erfüllt. Jetzt heißt es abwarten, bis der Betrüger sich wieder meldet. Als Philip eine Packung Soraphyl in seiner Jackentasche findet, kapiert er die Drohgebärde: Der Betrüger weiß alles über ihn und kann jederzeit an ihn ran... Sunny ist von sich selbst überrascht, dass sie Felix wieder geküsst hat. Ist es doch mehr als Freundschaft? Chris ahnt davon nichts und hofft, dass Sunny seiner Einladung zum Grillfest folgt. Entschlossen, nicht mehr mit Sunny über seinen Bruder zu streiten, nimmt Chris sich zurück und ist kurz davor, Sunny seine Gefühle zu gestehen - und muss getroffen feststellen, dass er zu spät kommt. Maren zwingt Jonas, das heimliche Video der Band zu löschen. Doch der Clip hat sich längst verbreitet und ist nicht mehr zu stoppen. Zu allem Überfluss verspricht Alexander seinen Musikerfreunden auch noch, dass der feucht-fröhliche Abend nicht die Runde macht. Maren sieht sich schon mit einer Klage konfrontiert, doch Jonas' Aktion hat auch sein Gutes... Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten