RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-27 Marie wird erstversorgt, während Michelle panisch vom Tatort flieht und bei Vincent Halt findet, der ihren desolaten Zustand geschickt für sich zu nutzen weiß. Bevor es zu einer Anhörung kommt, gibt Marie Michelle die Chance, sich zu entschuldigen. Doch Michelle folgt anfänglich Vincents Ratschlag und beruft sich auf ihre angebliche Erinnerungslücke. Nach den letzten Ereignissen sorgt sich Vanessa, dass "Erbse" in eine Welt voller Chaos geboren wird. Ihre Freunde lenken sie geschickt von der Realität ab und Vanessa gefällt die Idee einen Tag einzulegen, an dem sie dem Alltag entfliehen kann. Und mit dieser Idee steht sie nicht alleine da... Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt