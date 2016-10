RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-30 04:50 Merken Carla ist beschämt über das Vertrauen ihres Vaters. Als Ansgar ihr dann auch noch scheinbar reumütig seine Verfehlungen beichtet und sie bittet, an seiner statt Johannes' Nachfolgerin im Familienimperium zu werden, glaubt sie, bei Johannes ein gutes Wort für Ansgar einlegen zu müssen. Während sie sich bei ihrem Vater zu Ansgars Gunsten einsetzt, plant dieser genüsslich ihren Sturz. Coco weist Felix' Angebot deutlich zurück. Da sie allerdings Robin weiterhin im Glauben lässt, sie habe etwas mit Felix, führt die Eifersucht zwischen den beiden Jungs zu neuen Streitigkeiten. Als Coco mit Lars die Zimmer tauscht, um ihm einen Gefallen zu tun, kommt es zu einem weiteren Missverständnis, das Robins Eifersucht weiter anheizt. Er glaubt jetzt, Coco schlafe auch noch mit Lars. Gerade als sie Robin reinen Wein einschenken will, hält dieser ihr vor, wahllos mit jedem ins Bett zu steigen. Bernd muss sich von Ansgar daran erinnern lassen, dass er noch keinen Trauzeugen gefunden hat. Während Vanessa sich tierisch auf die Hochzeit ihres Vaters freut, erhält dieser eine Ablehnung nach der anderen. Schließlich gelingt es Bernd mit viel Überredungskunst, Lars für die Aufgabe zu gewinnen. Dass Vanessa nicht begeistert von der Wahl ist, weil sie Lars ja fälschlich wegen Vergewaltigung angeschwärzt hatte, stimmt Bernd jedoch nicht mehr um. Er ist heilfroh, endlich jemanden gefunden zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics