RTL Passion 11:40 bis 12:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-27 03:00 Ben und Isabelle geben sich große Mühe, an ihrer Ehe zu arbeiten. Beide sind sich ihrer Fehler bewusst und versuchen, wieder zueinander zu finden. Isabelle versucht vor allem über körperliche Nähe, Ben an sich zu binden. Und tatsächlich gibt er ihr das Gefühl, die Einzige zu sein. Sie ahnt nicht, dass seine Gedanken immer wieder zu Katja schweifen. Das Gutachten besagt, dass der Brief nicht zweifelsfrei als echt anerkannt werden kann. Während Axel sich freut, dass er sein Erbe antreten wird, machen sich Richard und Maximilian Sorgen, wie Simone auf die Nachricht reagieren wird. Axel nutzt die Gunst der Stunde, um sich im Zentrum neu zu positionieren. Nachdem er von Jessica abgewiesen wurde, flüchtet sich Marian zunächst in den gewohnten selbstmitleidigen Schmerz. Er vermisst Jenny. Unverhofft gibt ihm Vanessa neuen Lebensmut, indem sie ihm den gefälschten Brief von Jenny zeigt. Marian glaubt, dass sein Schicksal untrennbar mit Jennys verbunden ist, und macht sich auf die Suche nach ihr. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser