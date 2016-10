Daniel schlägt Elisabeth vor, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Elisabeth ist von der Idee angetan und schlägt vor, eine Kulturreise nach Rom zu buchen. Doch dann bekommt Daniel einen Brief von seinem Sohn Lukas, in dem dieser ihn zu einer Angeltour unter Männern in die USA einlädt. Aus Sorge um Elisabeth besteht Daniel darauf, dass Elisabeth mitkommt, und behauptet, dass auch Lukas sich schon auf Elisabeth freue. Doch ein Anruf vereitelt seinen Plan. Marie ist erleichtert, dass Kai nun doch nicht im Laden arbeiten muss. Er muss ihr allerdings versprechen, sich zu schonen und sich nicht noch zusätzliche Arbeit aufzuhalsen. Als Sandra ihm die Bücher vorbei bringt, setzt er sich - verschnupft wie er ist - trotzdem noch spät abends an die Abrechnung. Sandra ist frustriert. Selbst als sie sich bereit erklärt, Kai im Laden abzulösen, ist Marie nicht gewillt, ihr die Karten für den Presseball zu geben. Jetzt, da alles verloren scheint, nimmt sie die Einladung von Peter an, mit ihm auszugehen. Dann hat Maxi Stern spontan eine Idee, wie sie doch noch auf den Presseball kommen können. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt Sandra Peter mit einer fadenscheinigen Ausrede wieder ab. Doch das soll sich rächen. In Google-Kalender eintragen