Silverline 23:30 bis 00:55 Komödie Dance of the Dead USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Am Abend des Abschlussballs erwachen die Toten, um die Lebenden zu sich zu holen und die einzigen die sie stoppen können sind die Loser, die kein Date zum Ball bekommen haben. The Uncool vs. The Undead! Es ist Promnight. Das wichtigste Ereignis im Leben eines amerikanischen Teenagers und die Cosa High School bereitet sich auf eine rauschende Ballnacht vor. Als die Party ihren Lauf nimmt, ist niemand wirklich auf die Probleme mit dem örtlichen Friedhof vorbreitet, aber als die Untoten die Stadt überrennen und die Highschool umzingeln, ist es wieder einmal an den Nerds, Freaks und Losern, die Welt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Kusnitz (Jimmy Dunn) Greyson Chadwick (Lindsey) Chandler Darby (Steven) Carissa Capobianco (Gwen) Randy McDowell (Jules Reiner) Michael V. Mammoliti (George) Mark Lynch (Rod) Originaltitel: Dance of the Dead Regie: Gregg Bishop Drehbuch: Joe Ballarini Musik: Kristopher Carter Altersempfehlung: ab 18

