Silverline 06:50 bis 08:15 Actionfilm The Game - Bet your Life USA 2004 20 40 60 80 100 Merken Der chronische Spieler Sonny Briggs hat astronomische Schulden, die er nicht zurückzahlen kann. Die Geduld seiner Gläubiger ist am Ende, und man setzt eine Killerin auf ihn an. Sonnys letzte Chance heil aus aus der Geschichte herauszukommen, ist die illegalste und menschenverachtendste Wette, die die Spielermetropole Las Vegas zu bieten hat: Joseph, ein skrupelloser Casino-Besitzer, will Sonny jagen und ermorden - falls er ihn stellen kann. Wenn Sonny aber nach 24 Stunden immer noch lebt, ist die Jagd beendet und er gewinnt 2,4 Millionen Dollar. Sonny läßt sich auf den Deal ein, denn mit dem Geld wäre er alle Sorgen auf einmal los. Die nächsten 24 Stunden sind für ihn eine brutale Jagd auf Leben und Tod, denn auch die Killerin seiner Gläubiger ist ihm nach wie vor dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Carrigan (Sonny Briggs) Corinne van Ryck de Groot (Carmen Rawlins) Billy Zane (Joseph) Richard Pierre-Louis (Chuck) Amanda Tosch (Alex) Joe Gogol (Lars) Joel Nunley (Jaques) Originaltitel: Bet Your Life Regie: Louis Morneau Drehbuch: Louis Morneau, Jeff Welch Kamera: David Litz, George Mooradian Musik: Tim Truman Altersempfehlung: ab 16

