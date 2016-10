BBC Entertainment 09:50 bis 10:20 Sonstiges Being Eileen Homeless GB 2013 Merken Eileen takes in a homeless man, while Paula and Ray take in a homeless rabbit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Johnston (Eileen Lewis) Elizabeth Berrington (Paula Cooper) Daniel Hayes (Luke) Pearce Quigley (Dave) Pauline Fleming (Margie) Julie Graham (Mandy Lewis) Dean Andrews (Pete Lewis) Originaltitel: Being Eileen Regie: Sue Tully Drehbuch: Michael Wynne Musik: Mark Thomas

