RTS Deux 23:30 bis 00:15 Sonstiges Scandal Etat de choc USA 2014 Merken Pour soutenir le discours de Fitz sur le contrôle des armes aux États-Unis, Cyrus demande à Olivia de réunir James et Lisa Elliot lors du meeting. Mais ce couple d'anciens héros militaires est au bord de la rupture. De son côté, Mellie, toujours sous le choc de la mort de son fils, n'assume plus ses devoirs de première dame. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Scott Foley (Jake Ballard) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Shonda Rhimes, Heather Mitchell Altersempfehlung: ab 12