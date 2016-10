kabel eins 13:00 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Ballkönigin USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lilly hat einen Fall neu aufgerollt. Die beliebte Felicia Grant wurde 1989 nach ihrem Abschlussball von einem Auto überfahren. Die Detectives glauben aber, nachdem sie Fotos vom damaligen Ball entdeckt haben, dass es kein Unfall war. Das Leben der jungen Frau war anscheinend nicht so perfekt wie es scheint In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Nicki Aycox (Christina Rush) Andrew Bowen (Lee) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Christopher Silber, Adam Glass Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6