kabel eins 09:30 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Boscos Rache USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bosco entdeckt die Wanze, die Jane in seinem Büro versteckt hat. Also muss Patrick in Untersuchungshaft. Patrick will nun den Mord an Kirby Hines vom Gefängnis aus aufklären. Er beweist die Unschuld von Rod Gerber und flieht aus der Haft, um den Mörder zu finden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Terry Kinney (Sam Bosco) Erin Cahill (Donna Hines) Originaltitel: The Mentalist Regie: Rod Hardy Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 262 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 82 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 52 Min.