Servus TV 01:15 bis 02:40 Musik Leonard Cohen in Concert A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einer Neuzusammenstellung seiner Band, die von den Kritikern, als die beste, die er je hatte, betitelt wurde, betritt der 79-jährige Leonard Cohen wieder die Bühne. Neben den "Webb-Sisters" begleiten ihn auf seiner "Old Ideas World Tour" der Gitarrenvirtuose Javier Mas und der Violonist Alex Bublitchi. Das Konzert vom 12. September 2013 in der O2 Arena in Dublin ist das erste in HD produzierte Live-Konzert von Cohen und beeindruckt neben den Songs des neuen Albums mit einer gewaltigen Retrospektive seiner Meisterstücke. Die eindringliche Kameraführung fängt die intimen und poetischen Momente von Nahem ein und lässt den Zuschauer das Konzert aus der ersten Reihe miterleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leonard Cohen in Concert