Servus TV 17:00 bis 18:00 Dokumentation Moderne Wunder Salz USA 2008 2016-10-28 05:20 Stereo 16:9 HDTV Diese Folge von "Moderne Wunder" widmet sich einem Wundermineral, dem Salz. Heute kennt man 14.000 Funktionen die Salz für die Menschen erfüllt. Salz gibt Sicherheit auf eisglatten Straßen. Als Gewürz liefert es lebenswichtige Mineralien. Die Dokumentation besucht eine Salzmine, eine Salzgewinnungsfabrik in San Francisco und ein Restaurant in Florida, welches mehr als 40 verschiedene Arten von Salz anbietet. Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Lawrence Givens III. Kamera: Dave Bartlett