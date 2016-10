SAT.1 Gold 01:50 bis 02:30 Familiensaga Falcon Crest Die Geburt USA 1987 Merken Richard, Angela und Chase helfen Maggie auf Falcon Crest bei der Geburt ihres Babys. Zu aller Überraschung erkennt Chase die Vaterschaft an. Außerdem kehrt Peter Stavros zurück und will um Angela kämpfen. Diese trifft unterdessen ihren alten Freund Roland Saunders wieder. Saunders gibt vor, mit ihre Geschäfte machen zu wollen - seine Pläne sind jedoch weitaus perfider. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Dana Sparks (Vickie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Robert Foxworth Drehbuch: Howard Lakin, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6