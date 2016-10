kabel1 classics 02:50 bis 05:00 Thriller Die letzte Flut AUS 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Sydney übernimmt der junge Anwalt David Burton die Verteidigung einiger Aborigines, die einen Stammesgefährten getötet haben. Nachdem der Prozess verloren ist, sieht Burton sich plötzlich mit einer fremden Welt konfrontiert - mit der magisch-mythischen Kultur der Aborigines. Die Aborigines führen ihn in eine geheime unterirdische Kultstätte. Hier findet er deutliche Hinweise darauf, dass eine neue Sintflut auf die Menschen zukommen werde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Chamberlain (David Burton) Olivia Hamnett (Annie Burton) David Gulpilil (Chris Lee) Frederick Parslow (Reverend Burton) Vivean Gray (Dr. Whitburn) Nandjiwarra Amagula (Charlie) Walter Amagula (Gerry Lee) Originaltitel: The Last Wave Regie: Peter Weir Drehbuch: Peter Weir, Tony Morphett, Petru Popescu Kamera: Russell Boyd Musik: Charles Wain Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 421 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 221 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 61 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 56 Min.