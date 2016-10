kabel1 classics 20:15 bis 22:15 SciFi-Film La planète des singes: L'affrontement USA 2014 Pierre Boulle 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein tödliches Virus stark dezimiert wurde, leben die durch Genmanipulation hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar in einer riesigen Kolonie in den Wäldern nördlich von San Francisco. Zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen kommt es, als eine Expeditionsgruppe um den Ingenieur Malcolm ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Um einen Krieg zu vermeiden, lässt Caesar sie gewähren. Doch seine hasserfüllte "rechte Hand" Koba, der vor Jahren im Versuchslabor von den Menschen gequält wurde, stiftet Unruhe: Durch eine Intrige kann er die Macht an sich reißen und seine Artgenossen zum Kampf aufstacheln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Serkis (César) Jason Clarke (Malcolm) Gary Oldman (Dreyfus) Keri Russell (Ellie) Toby Kebbell (Koba) Kodi Smit-McPhee (Alexander) Judy Greer (Cornelia) Originaltitel: Dawn of the Planet of the Apes Regie: Matt Reeves Drehbuch: Rick Jaffa, Mark Bomback, Amanda Silver, Pierre Boulle Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12