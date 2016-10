kabel1 classics 15:30 bis 17:00 Horrorfilm 13 Geister USA, CDN 2001 Robb White 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Just, als ihm und seinen Kindern die wirtschaftliche Not übers Haupt zu wachsen droht, scheint sich für den frischgebackenen Witwer Arthur Kriticos das Schicksal zu wenden: Sein reicher Onkel ist verstorben und hat ihm ein Haus von unschätzbarem Wert hinterlassen. Bei näherer Besichtigung erweist sich das Objekt jedoch als gut getarnte Höllenmaschine, betrieben von den unsterblichen Seelen einiger nicht gerade freundlicher Geister ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Arthur Kriticos) Embeth Davidtz (Kalina Oretzia) F. Murray Abraham (Cyrus Kriticos) Matthew Lillard (Dennis Rafkin) Shannon Elizabeth (Kathy Kriticos) Rah Digga (Maggie Bess) Alec Roberts (Robert "Bobby" Kriticos) Originaltitel: Thir13en Ghosts Regie: Steve Beck Drehbuch: Richard D'Ovidio, Neal Marshall Stevens Kamera: Gale Tattersall Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16